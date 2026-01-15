©
Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux. (Image d'illustration)
ADOLESCENCE ET NUMERIQUE
15 janvier 2026
Une large étude britannique révèle que le lien entre usage des réseaux sociaux et santé mentale des adolescents est… beaucoup plus faible qu’on le répète
Et si les écrans n’étaient pas les coupables désignés de la détresse adolescente ? Une vaste étude longitudinale montre que le lien entre réseaux sociaux, jeux vidéo et santé mentale est bien plus complexe, et beaucoup moins alarmant, que le récit dominant ne le suggère.
4 min de lecture
Neil Humphrey est professeur de psychologie de l’éducation, Université de Manchester
Qiqi Cheng est chargée de recherche quantitative, École de l’environnement, de l’éducation et du développement, Université de Manchester
