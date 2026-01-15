ADOLESCENCE ET NUMERIQUE

15 janvier 2026

Une large étude britannique révèle que le lien entre usage des réseaux sociaux et santé mentale des adolescents est… beaucoup plus faible qu’on le répète

Et si les écrans n’étaient pas les coupables désignés de la détresse adolescente ? Une vaste étude longitudinale montre que le lien entre réseaux sociaux, jeux vidéo et santé mentale est bien plus complexe, et beaucoup moins alarmant, que le récit dominant ne le suggère.