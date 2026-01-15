POLITIQUE
Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux. (Image d'illustration)

ADOLESCENCE ET NUMERIQUE

15 janvier 2026

Une large étude britannique révèle que le lien entre usage des réseaux sociaux et santé mentale des adolescents est… beaucoup plus faible qu’on le répète

Et si les écrans n’étaient pas les coupables désignés de la détresse adolescente ? Une vaste étude longitudinale montre que le lien entre réseaux sociaux, jeux vidéo et santé mentale est bien plus complexe, et beaucoup moins alarmant, que le récit dominant ne le suggère.

Photo of Neil Humphrey
Photo of Qiqi Cheng
Neil Humphrey Go to Neil Humphrey page et Qiqi Cheng Go to Qiqi Cheng page

MOTS-CLES

santé mentale , jeunesse en crise , jeux-vidéo , Réseaux sociaux

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Neil Humphrey image
Neil Humphrey

Neil Humphrey est professeur de psychologie de l’éducation, Université de Manchester

Qiqi Cheng image
Qiqi Cheng

Qiqi Cheng est chargée de recherche quantitative, École de l’environnement, de l’éducation et du développement, Université de Manchester