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Des médicaments antirétroviraux contre le VIH sont exposés sur un stand à Abidjan, dans le cadre de la conférence ICASA (Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique). (Image d'illustration)
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AVANCEE MEDICALE

6 août 2026

Une étude montre qu'une pilule hebdomadaire contre le VIH est aussi efficace qu'une prise quotidienne

Un comprimé à prendre une seule fois par semaine pourrait bientôt offrir une alternative aux traitements quotidiens contre le VIH. Une vaste étude internationale montre qu'il est tout aussi efficace, tout en pouvant faciliter l'observance et réduire le poids de la stigmatisation.

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MOTS-CLES

santé , vih , traitements

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloé Orkin Orkin

Professeure d'infectiologie et des inégalités de santé au Centre d'immunobiologie du Blizard Institute, Faculté de médecine et de médecine dentaire, à Queen Mary University of London.

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