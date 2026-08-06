AVANCEE MEDICALE

Une étude montre qu'une pilule hebdomadaire contre le VIH est aussi efficace qu'une prise quotidienne

Un comprimé à prendre une seule fois par semaine pourrait bientôt offrir une alternative aux traitements quotidiens contre le VIH. Une vaste étude internationale montre qu'il est tout aussi efficace, tout en pouvant faciliter l'observance et réduire le poids de la stigmatisation.