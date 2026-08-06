AVANCEE MEDICALE
6 août 2026
Une étude montre qu'une pilule hebdomadaire contre le VIH est aussi efficace qu'une prise quotidienne
Un comprimé à prendre une seule fois par semaine pourrait bientôt offrir une alternative aux traitements quotidiens contre le VIH. Une vaste étude internationale montre qu'il est tout aussi efficace, tout en pouvant faciliter l'observance et réduire le poids de la stigmatisation.
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MOTS-CLESsanté , vih , traitements
THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Professeure d'infectiologie et des inégalités de santé au Centre d'immunobiologie du Blizard Institute, Faculté de médecine et de médecine dentaire, à Queen Mary University of London.
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A PROPOS DES AUTEURS
Professeure d'infectiologie et des inégalités de santé au Centre d'immunobiologie du Blizard Institute, Faculté de médecine et de médecine dentaire, à Queen Mary University of London.