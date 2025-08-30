Tribune

« Une enfance dans la nuit » de Janusz Kornoski

À Varsovie, Janusz n’a que 8 ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Fils d’une famille cultivée et assimilée, il découvre brutalement son identité juive dans un pays où la haine explose. Errance, faim, perte du père, clandestinité avec une mère courageuse : Une enfance dans la nuit retrace ce parcours d’enfant caché, longtemps tu, avant d’être confié à l’écrit comme un devoir de mémoire. Plus qu’un récit personnel, ce livre dénonce l’inhumanité et rappelle, avec force, l’importance de la transmission face à l’oubli.