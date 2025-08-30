Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 23 au 29 août

Cultureil y a 52 minutes
"Une enfance dans la nuit" de Janusz Konorski.
"Une enfance dans la nuit" de Janusz Konorski.
Tribune

« Une enfance dans la nuit » de Janusz Kornoski

À Varsovie, Janusz n’a que 8 ans lorsque l’Allemagne envahit la Pologne. Fils d’une famille cultivée et assimilée, il découvre brutalement son identité juive dans un pays où la haine explose. Errance, faim, perte du père, clandestinité avec une mère courageuse : Une enfance dans la nuit retrace ce parcours d’enfant caché, longtemps tu, avant d’être confié à l’écrit comme un devoir de mémoire. Plus qu’un récit personnel, ce livre dénonce l’inhumanité et rappelle, avec force, l’importance de la transmission face à l’oubli.

avec Laurence Biava
author imageLaurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

Voir la bio »

« Une enfance dans la nuit » de Janusz Kornoski

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés