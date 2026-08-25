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Blurred background"Une affaire de famille" : Un rythme toujours bien soutenu, au service d’une vision d’une Amérique désenchantée
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ATLANTI-CULTURE

25 août 2026

"Une affaire de famille" : Un rythme toujours bien soutenu, au service d’une vision d’une Amérique désenchantée

De : William Boyle Gallmeister Traduit de l’américain par Juliane Nivelt et Simon Baril Parution en juillet 2026 472 pages 25,90 €

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MOTS-CLES

Affaire de famille , Wiliam Boyle , Gallmeister , roman

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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François Duffour pour Culture-Tops

François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).