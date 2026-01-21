POLITIQUE
Cette photographie montre des câbles électriques torsadés et isolés. (Image d'illustration)

Cette photographie montre des câbles électriques torsadés et isolés. (Image d'illustration)

PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE

21 janvier 2026

Un revêtement ultra-fin pour l’électronique, présenté comme une percée révolutionnaire, s’est révélé n’être qu’une illusion et voilà pourquoi les chercheurs se sont trompés pendant plus de dix ans

Derrière la miniaturisation extrême de nos smartphones, ordinateurs et systèmes d’intelligence artificielle se cache un défi invisible : celui des diélectriques, ces couches isolantes réduites à quelques nanomètres. À cette échelle, la physique et la chimie deviennent déterminantes, et la moindre erreur peut transformer une percée annoncée en illusion technologique.

Mahesh Nepal Go to Mahesh Nepal page

