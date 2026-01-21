©
Cette photographie montre des câbles électriques torsadés et isolés. (Image d'illustration)
PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE
21 janvier 2026
Un revêtement ultra-fin pour l’électronique, présenté comme une percée révolutionnaire, s’est révélé n’être qu’une illusion et voilà pourquoi les chercheurs se sont trompés pendant plus de dix ans
Derrière la miniaturisation extrême de nos smartphones, ordinateurs et systèmes d’intelligence artificielle se cache un défi invisible : celui des diélectriques, ces couches isolantes réduites à quelques nanomètres. À cette échelle, la physique et la chimie deviennent déterminantes, et la moindre erreur peut transformer une percée annoncée en illusion technologique.
6 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant en génie électrique, université de Binghamton (State University of New York)
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Doctorant en génie électrique, université de Binghamton (State University of New York)