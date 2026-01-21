PHYSIQUE ET ELECTRONIQUE

21 janvier 2026

Un revêtement ultra-fin pour l’électronique, présenté comme une percée révolutionnaire, s’est révélé n’être qu’une illusion et voilà pourquoi les chercheurs se sont trompés pendant plus de dix ans

Derrière la miniaturisation extrême de nos smartphones, ordinateurs et systèmes d’intelligence artificielle se cache un défi invisible : celui des diélectriques, ces couches isolantes réduites à quelques nanomètres. À cette échelle, la physique et la chimie deviennent déterminantes, et la moindre erreur peut transformer une percée annoncée en illusion technologique.