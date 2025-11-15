POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés, le 6 juillet 2025.

Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés, le 6 juillet 2025.

© COSTAS METAXAKIS / AFP

POLITIQUE MIGRATOIRE

15 novembre 2025

Un nouveau système d’évaluation de l’âge permet à la Grèce d’établir que plus de la moitié de ses demandeurs d’asile mentent en prétendant être des mineurs

Le nouveau système de vérification de l'âge est la dernière mesure prise par Athènes pour lutter contre l'immigration clandestine.

Photo of Zolta Győri
Zolta Győri Go to Zolta Győri page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Zolta Győri image
Zolta Győri

Journaliste chez The European Conservative.