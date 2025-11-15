Des migrants secourus en mer au large de l'île grecque de Crète attendent dans le port d'Agia Galini d'être transférés, le 6 juillet 2025.
© COSTAS METAXAKIS / AFP
POLITIQUE MIGRATOIRE
15 novembre 2025
Un nouveau système d’évaluation de l’âge permet à la Grèce d’établir que plus de la moitié de ses demandeurs d’asile mentent en prétendant être des mineurs
Le nouveau système de vérification de l'âge est la dernière mesure prise par Athènes pour lutter contre l'immigration clandestine.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste chez The European Conservative.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste chez The European Conservative.