AFFRONTEMENT EN VUE ?

5 novembre 2025

Un nouveau concours lunaire de la NASA pourrait opposer Elon Musk à Jeff Bezos, les États-Unis craignant que la Chine ne remporte la course vers la Lune

Les États-Unis et la Chine se livrent une course effrénée pour être le premier pays à envoyer des humains sur la Lune depuis un demi-siècle. Mais un élément nouveau vient perturber cette rivalité : une concurrence accrue entre entreprises américaines s'installe pour construire le véhicule d'atterrissage qui pourrait permettre aux États-Unis de remporter cette nouvelle course lunaire.