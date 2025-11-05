En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.
AFFRONTEMENT EN VUE ?
5 novembre 2025
Un nouveau concours lunaire de la NASA pourrait opposer Elon Musk à Jeff Bezos, les États-Unis craignant que la Chine ne remporte la course vers la Lune
Les États-Unis et la Chine se livrent une course effrénée pour être le premier pays à envoyer des humains sur la Lune depuis un demi-siècle. Mais un élément nouveau vient perturber cette rivalité : une concurrence accrue entre entreprises américaines s'installe pour construire le véhicule d'atterrissage qui pourrait permettre aux États-Unis de remporter cette nouvelle course lunaire.
Ian Whittaker est maître de conférences en physique, Université de Nottingham Trent.
