POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

En avril 2021, SpaceX, la société de Musk, a remporté le contrat pour développer le véhicule d'atterrissage de la mission Artemis III de la NASA – le premier retour d'Américains sur la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

© Stefani REYNOLDS / AFP

AFFRONTEMENT EN VUE ?

5 novembre 2025

Un nouveau concours lunaire de la NASA pourrait opposer Elon Musk à Jeff Bezos, les États-Unis craignant que la Chine ne remporte la course vers la Lune

Les États-Unis et la Chine se livrent une course effrénée pour être le premier pays à envoyer des humains sur la Lune depuis un demi-siècle. Mais un élément nouveau vient perturber cette rivalité : une concurrence accrue entre entreprises américaines s'installe pour construire le véhicule d'atterrissage qui pourrait permettre aux États-Unis de remporter cette nouvelle course lunaire.

Photo of Ian Whittaker
Ian Whittaker Go to Ian Whittaker page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

lune , concours , NASA , Elon musk , Juif Bezos , Etats-Unis , Chine , course

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Ian Whittaker image
Ian Whittaker

Ian Whittaker est maître de conférences en physique, Université de Nottingham Trent.

Populaires

1Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
2Montebourg lâche le morceau : « Les 75 % de Hollande sur les hauts revenus en 2012 ? Une manœuvre cynique destinée à être censurée ! »
3Crise du sens, de la rémunération ou les deux ? Radioscopie de ce qui ne tourne pas rond dans le monde du travail en France
4Les affirmations faisant état d’une famine à Gaza sont de plus en plus contestées, les chiffres de mortalité étant bien inférieurs aux prévisions
5PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française
6Et l’hypothèse d’un lien direct entre natalité et prix de l’immobilier vient encore d’être renforcée par ces éléments empiriques
7Aux États-Unis, les gens de droite font plus d’enfants que les gens de gauche : voilà ce que disent les données pour la France