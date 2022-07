Un mineur de 16 ans avec une AK-47 !

Le principal suspect dans la fusillade du XIème arrondissement est un mineur de 16 ans.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On apprend de nouveaux détails sur la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés dans un bar à chicha du XIème arrondissement de Paris. On ignore tout des origines du tué et de celles de l’assassin. Mais l’endroit, un bar à chicha où les Dupont vont rarement, peut permettre d’esquisser quelques pistes.

L’assassin a pu être arrêté : il est âgé de 16 ans ! Oui 16 ans ! Comme d’habitude, « il était connu des services de police » et il a été mis en examen pour homicide volontaire en bande organisée avec arme de guerre.

Son nom n’a pas été divulgué. Et pour cause : il est mineur. C’est donc par un tribunal pour mineurs qu’il sera jugé. Et là encore, on ne connaîtra pas son nom. A 16 ans, habituellement on va en boîte. A 16 ans, on courtise les filles. A 16 ans, on fait du sport. C’est vrai pour la plupart des adolescents. Mais pas pour certains qui passent sans transition du hochet à la kalach.

Ils sont parmi nous. Ce qui ne veut pas dire qu’ils sont des nôtres. Vous en croisez certainement tous les jours. Ils sont d’apparence inoffensive. Ils ne prennent en effet leur kalach qu’en cas d’absolue nécessité.

