MEFIANCE !
23 juillet 2026
Un médicament sur dix dans le monde pourrait être contrefait ou de mauvaise qualité
Une enquête mondiale récente a révélé qu’environ 60 % des gens craignent que leurs médicaments ne soient des contrefaçons ; une inquiétude justifiée par une réalité troublante : on estime qu’environ un médicament sur dix vendu dans le monde est soit contrefait, soit de qualité inférieure aux normes.
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A PROPOS DES AUTEURS
Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.
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Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.