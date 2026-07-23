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Des représentants du gouvernement examinent des médicaments illégaux et des articles contrefaits saisis lors d'une cérémonie de destruction de 130 tonnes de produits de contrefaçon à Phnom Penh, le 4 juin 2020.
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MEFIANCE !

23 juillet 2026

Un médicament sur dix dans le monde pourrait être contrefait ou de mauvaise qualité

Une enquête mondiale récente a révélé qu’environ 60 % des gens craignent que leurs médicaments ne soient des contrefaçons ; une inquiétude justifiée par une réalité troublante : on estime qu’environ un médicament sur dix vendu dans le monde est soit contrefait, soit de qualité inférieure aux normes.

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MOTS-CLES

Médicaments , contrefaçons , voyage , antibiotiques , pharmacies , réseaux sociaux

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Dipa Kamdar

Dipa Kamdar est maître de conférences en pratique pharmaceutique à l'Université de Kingston.