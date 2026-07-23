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Un médicament sur dix dans le monde pourrait être contrefait ou de mauvaise qualité

Une enquête mondiale récente a révélé qu’environ 60 % des gens craignent que leurs médicaments ne soient des contrefaçons ; une inquiétude justifiée par une réalité troublante : on estime qu’environ un médicament sur dix vendu dans le monde est soit contrefait, soit de qualité inférieure aux normes.