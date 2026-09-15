ATLANTI'CULTURE
15 septembre 2026
Un marché noir, de Bérénice Pichat
Sauver sa peau malgré tout. Un superbe roman
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MOTS-CLESBérénice Pichat , Les Avrils , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
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