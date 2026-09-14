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ATLANTI-CULTURE

14 septembre 2026

Un espoir – Les trois reflets d’une adoption, de Wendy Beckett

Les relations mère-fille chahutées par l’adoption

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MOTS-CLES

culture , Diana Iliescu , Wendy Beckett , Christine Gagnepain , Sandrine Seubille , Jenny Trehoux , La Scène Libre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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