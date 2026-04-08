ATLANTI-CULTURE
8 avril 2026
"Un coeur simple" : Flaubert dans son réalisme simple et attachant
De : Gustave Flaubert Mise en scène : Xavier Lemaire Avec : Isabelle Andréani Théâtre de Poche Montparnasse 75 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS 01 45 44 50 21
3 min de lecture
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.
Populaires
Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.