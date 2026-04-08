POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Un coeur simple" : Flaubert dans son réalisme simple et attachant
See image caption

ATLANTI-CULTURE

8 avril 2026

"Un coeur simple" : Flaubert dans son réalisme simple et attachant

De : Gustave Flaubert Mise en scène : Xavier Lemaire Avec : Isabelle Andréani Théâtre de Poche Montparnasse 75 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS 01 45 44 50 21

Photo of Jean Ruhlmann pour Culture-Tops
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops Go to Jean Ruhlmann pour Culture-Tops page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Un coeur simple , Gustave Flaubert , Xavier Lemaire , Isabelle Andréani , Théâtre de Poche Montparnasse

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops image
Jean Ruhlmann pour Culture-Tops

Jean Ruhlmann d’abord professeur d’histoire en collège, est actuellement enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’université de Lille – Charles de Gaulle. Le théâtre est une passion qui remonte à sa découverte du Festival d’Avignon ; il s’intéresse également aux séries télévisées. Il est, avec Charles Edouard Aubry, co-animateur de la rubrique théâtre et membre du Comité Editorial de Culture-Tops.

Populaires

1Réforme universitaire en Chine : des doctorants sont dispensés d’écrire leur thèse s’ils développent un produit, une technologie ou une solution industrielle concrète
2Un ordinateur identifie une erreur dans un article de physique considéré comme une référence majeure et voilà l’énorme révolution scientifique que ça pourrait bien annoncer
3Arrêté anti-expulsion à Saint-Denis : ce méchant effet boomerang que prépare Bally Bagayoko contre ceux qui ont de vraies difficultés à se loger
4Panique dans le secteur médical : l’approvisionnement mondial en hélium est menacé par la guerre contre l’Iran
5Un an après le « Libération Day », les tarifs douaniers ont redessiné le commerce mondial. Mais pas du tout comme l’imaginait Donald Trump
6Vote à l’ONU avec la Russie et la Chine : mais à quoi joue donc la France avec ses alliés ?
7Ceux qui croient que le monde des pétrodollars est en voie d’effondrement passent totalement à côté de la véritable révolution née de l’ère Trump