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Blurred backgroundLa bande-dessinée "Ulysse et Cyrano" est publiée aux éditions Casterman. 
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ATLANTI-CULTURE

17 mai 2026

"Ulysse et Cyrano" de Stéphane Servain, Xavier Dorison, Antoine Cristau : "Le plaisir. Si y’en a point en cuisine, y’en aura point dans l’assiette"

La bande-dessinée "Ulysse et Cyrano" est publiée aux éditions Casterman. 

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MOTS-CLES

Stéphane Servain , Xavier Dorison , Antoine Cristau , culture , culture tops , Cyrano de Bergerac , Ulysse , Ulysse et Cyrano , Ulysse & Cyrano , bande dessinée , dessinateurs , scénariste

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Elisabeth Autet pour Culture-Tops

Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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