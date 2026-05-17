ATLANTI-CULTURE
17 mai 2026
"Ulysse et Cyrano" de Stéphane Servain, Xavier Dorison, Antoine Cristau : "Le plaisir. Si y’en a point en cuisine, y’en aura point dans l’assiette"
La bande-dessinée "Ulysse et Cyrano" est publiée aux éditions Casterman.
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A PROPOS DES AUTEURS
Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).