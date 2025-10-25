Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Politiqueil y a 2 heures
Le PS. (Image d'illustration)
Le PS. (Image d'illustration) © Reuters
Fin ?

Ultimatum du PS : habileté politique ou grave coup de force démocratique

En menaçant de censurer le gouvernement s’il n’intègre pas ses propositions budgétaires, le Parti socialiste transforme son rôle d’arbitre en instrument de contrainte. Derrière l’argument de la stabilité nationale, c’est la liberté parlementaire qui vacille : un ultimatum qui confond compromis démocratique et chantage politique, révélant la fragilité d’un régime où chaque vote devient une épreuve de loyauté plutôt qu’un choix de conviction.

avec Pierre Steinmetz
author imagePierre Steinmetz

Haut fonctionnaire français. Il a notamment été directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin en 2002-2003 et membre du Conseil constitutionnel de 2004 à 2013.

Voir la bio »

Ultimatum du PS : habileté politique ou grave coup de force démocratique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

France