Fin ?

Ultimatum du PS : habileté politique ou grave coup de force démocratique

En menaçant de censurer le gouvernement s’il n’intègre pas ses propositions budgétaires, le Parti socialiste transforme son rôle d’arbitre en instrument de contrainte. Derrière l’argument de la stabilité nationale, c’est la liberté parlementaire qui vacille : un ultimatum qui confond compromis démocratique et chantage politique, révélant la fragilité d’un régime où chaque vote devient une épreuve de loyauté plutôt qu’un choix de conviction.