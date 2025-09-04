Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Tribunesil y a 58 minutes
Rima Hassan. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Controverse

ULB : de l’idéal du libre examen à la soumission communautariste

L’acceptation par l’Université Libre de Bruxelles de nommer la promotion de droit et criminologie au nom de Rima Hassan, députée européenne assumant publiquement un antisionisme virulent, soulève de vives interrogations sur la dérive identitaire et idéologique d’une institution fondée sur les principes du libre examen. En France, des intellectuels comme Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, Luc Ferry et Élie Chouraqui sont abasourdis. Celle qui affirme « de la rivière à la mer » c’est-à-dire la destruction d’Israël, qui n’a jamais condamné l’organisation terroriste Hamas, qui était un soutien fervent et déclaré du régime sanguinaire d’Assad en Syrie, et qui depuis 2023 fait l’objet d’une enquête judiciaire en France pour apologie du terrorisme est adulée à l’ULB !

avec Samuel Furfari
author imageSamuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

