Controverse

ULB : de l’idéal du libre examen à la soumission communautariste

L’acceptation par l’Université Libre de Bruxelles de nommer la promotion de droit et criminologie au nom de Rima Hassan, députée européenne assumant publiquement un antisionisme virulent, soulève de vives interrogations sur la dérive identitaire et idéologique d’une institution fondée sur les principes du libre examen. En France, des intellectuels comme Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, Luc Ferry et Élie Chouraqui sont abasourdis. Celle qui affirme « de la rivière à la mer » c’est-à-dire la destruction d’Israël, qui n’a jamais condamné l’organisation terroriste Hamas, qui était un soutien fervent et déclaré du régime sanguinaire d’Assad en Syrie, et qui depuis 2023 fait l’objet d’une enquête judiciaire en France pour apologie du terrorisme est adulée à l’ULB !