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Un militaire ukrainien attache un engin explosif à un drone FPV dans un lieu non divulgué près de Kostyantynivka, dans la région de Donetsk (image d'illustration)
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GUERRE DU FUTUR

20 avril 2026

Ukraine : des robots s’emparent d’une position russe mais voilà pourquoi nous ne sommes pas (encore) dans Terminator

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment annoncé que des robots terrestres (également connus sous le nom de véhicules terrestres sans pilote) avaient capturé une position russe. Zelensky a déclaré que c'était la première fois dans la guerre en Ukraine qu'une position ennemie avait été prise exclusivement par des robots.

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MOTS-CLES

ukraine , Défense , drones , robots , Terminator , IA , guerre du futur

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jacob Parakilas
Chercheur

Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.

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