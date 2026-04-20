GUERRE DU FUTUR

20 avril 2026

Ukraine : des robots s’emparent d’une position russe mais voilà pourquoi nous ne sommes pas (encore) dans Terminator

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment annoncé que des robots terrestres (également connus sous le nom de véhicules terrestres sans pilote) avaient capturé une position russe. Zelensky a déclaré que c'était la première fois dans la guerre en Ukraine qu'une position ennemie avait été prise exclusivement par des robots.