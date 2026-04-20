GUERRE DU FUTUR
20 avril 2026
Ukraine : des robots s’emparent d’une position russe mais voilà pourquoi nous ne sommes pas (encore) dans Terminator
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment annoncé que des robots terrestres (également connus sous le nom de véhicules terrestres sans pilote) avaient capturé une position russe. Zelensky a déclaré que c'était la première fois dans la guerre en Ukraine qu'une position ennemie avait été prise exclusivement par des robots.
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THEMATIQUESTech & IA
Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.
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Jacob Parakilas est responsable de recherche au sein du groupe Stratégie, politique et capacités de défense de RAND Europe. Ses travaux portent sur l'architecture de sécurité transatlantique, la guerre en Ukraine et l'évolution des technologies et des formes de guerre.