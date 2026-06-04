LIGNE DE CRETE
4 juin 2026
Trump sous-régule l’IA, l’Europe la sur-régule : qui risque quoi dans LA course du 21e siècle ?
Le 2 juin 2026, Donald Trump a signé un executive order sur l’IA. Le texte demande aux grands labs américains de soumettre leurs modèles les plus puissants à un examen fédéral trente jours avant déploiement, crée un dispositif de benchmarking des capacités cybersécurité des modèles, et interdit explicitement toute licence ou préclearance obligatoire. Volontariat, bonne conscience, doctrine de puissance assumée. En creux, tout ce que l’Europe n’a pas encore tranché.
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THEMATIQUESTech & IA
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.
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Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.