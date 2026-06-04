LIGNE DE CRETE

4 juin 2026

Trump sous-régule l’IA, l’Europe la sur-régule : qui risque quoi dans LA course du 21e siècle ?

Le 2 juin 2026, Donald Trump a signé un executive order sur l’IA. Le texte demande aux grands labs américains de soumettre leurs modèles les plus puissants à un examen fédéral trente jours avant déploiement, crée un dispositif de benchmarking des capacités cybersécurité des modèles, et interdit explicitement toute licence ou préclearance obligatoire. Volontariat, bonne conscience, doctrine de puissance assumée. En creux, tout ce que l’Europe n’a pas encore tranché.