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Mais qui produira l’IA qui structurera l’accès à l’information et aux décisions des prochaines décennies, et à quel prix pour les libertés et la souveraineté de chaque bloc ?
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LIGNE DE CRETE

4 juin 2026

Trump sous-régule l’IA, l’Europe la sur-régule : qui risque quoi dans LA course du 21e siècle ?

Le 2 juin 2026, Donald Trump a signé un executive order sur l’IA. Le texte demande aux grands labs américains de soumettre leurs modèles les plus puissants à un examen fédéral trente jours avant déploiement, crée un dispositif de benchmarking des capacités cybersécurité des modèles, et interdit explicitement toute licence ou préclearance obligatoire. Volontariat, bonne conscience, doctrine de puissance assumée. En creux, tout ce que l’Europe n’a pas encore tranché.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , Etats-Unis , Chine , europe , Donald Trump , régulation

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

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Thomas Ambot

Thomas Ambot est ingénieur et expert en IA.