Trump martyrisé, Trump perquisitionné, Trump humilié : ça va lui faire gagner des points dans les sondages !

Des agents du FBI ont perquisitionné la villa de Donald Trump à Palm Beach.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Des agents du FBI ont fouillé durant des heures la luxueuse villa de Trump à Palm Beach. Selon le ministère de la Justice, ils recherchaient des documents ayant trait aux armes nucléaires. L’ancien locataire de la Maison Blanche aurait pu les emporter avec lui. Ce qui est strictement illégal. Ont-ils trouvé quelque chose ? On ne sait. Mais cette perquisition, pour le moins inhabituelle, fait mauvais effet sur une partie de l’opinion américaine. Elle trouve que ça fait beaucoup.

Nul ne peut ignorer que Trump est menteur et hâbleur. Pour autant, l’acharnement de l’administration Biden contre lui en laisse plus d’un perplexes. Trump serait-il dangereux en prévision des élections présidentielles de 2024 ?

Pour faire bonne mesure, l’ancien président des Etats-Unis a été interrogé pendant six heures par la procureure de l’Etat de New York. Six heures ! Six heures pendant lesquelles il a refusé de répondre aux questions de la magistrate !

Résultat : les Républicains font désormais bloc derrière lui. Ils crient au complot. Ce n’est pas avéré. Mais ça en a l’apparence. Ainsi Trump est plébiscité par l’électorat républicain. Pour gagner une élection, il faut d’abord gagner son camp.

