Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux.
© SPENCER PLATT / Getty Images / AFP
FAUX COUPABLE
10 décembre 2025
Trouble de l’attention : une étude suédoise pointe les réseaux sociaux comme coupables, pas les jeux vidéos
Alors que les diagnostics de TDAH progressent chez les adolescents, l’usage massif des écrans est souvent pointé du doigt sans distinction. Une nouvelle étude apporte toutefois un éclairage plus nuancé : tous les usages numériques ne se valent pas, et un coupable précis semble se détacher.
4 min de lecture
Professeur de neurosciences cognitives, Karolinska Institutet
Le Dr Samson Nivins est chercheur postdoctoral au Département de la santé des femmes et des enfants de l'Institut Karolinska, en Suède.
Populaires
Professeur de neurosciences cognitives, Karolinska Institutet
Le Dr Samson Nivins est chercheur postdoctoral au Département de la santé des femmes et des enfants de l'Institut Karolinska, en Suède.