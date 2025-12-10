FAUX COUPABLE

10 décembre 2025

Trouble de l’attention : une étude suédoise pointe les réseaux sociaux comme coupables, pas les jeux vidéos

Alors que les diagnostics de TDAH progressent chez les adolescents, l’usage massif des écrans est souvent pointé du doigt sans distinction. Une nouvelle étude apporte toutefois un éclairage plus nuancé : tous les usages numériques ne se valent pas, et un coupable précis semble se détacher.