Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux.

© SPENCER PLATT / Getty Images / AFP

FAUX COUPABLE

10 décembre 2025

Trouble de l’attention : une étude suédoise pointe les réseaux sociaux comme coupables, pas les jeux vidéos

Alors que les diagnostics de TDAH progressent chez les adolescents, l’usage massif des écrans est souvent pointé du doigt sans distinction. Une nouvelle étude apporte toutefois un éclairage plus nuancé : tous les usages numériques ne se valent pas, et un coupable précis semble se détacher.

Photo of Torkel Klingberg
Photo of Samson Nivins
Torkel Klingberg Go to Torkel Klingberg page et Samson Nivins Go to Samson Nivins page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Torkel Klingberg image
Torkel Klingberg
Professeur

Professeur de neurosciences cognitives, Karolinska Institutet

Samson Nivins image
Samson Nivins
Chercheur post-doctoral

Le Dr Samson Nivins est chercheur postdoctoral au Département de la santé des femmes et des enfants de l'Institut Karolinska, en Suède.

