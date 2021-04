Tribune d’anciens militaires : on en parle beaucoup… grâce aux macronistes

La ministre de la Défense, Florence Parly, visite les installations d'Airbus Helicopters à Marignane, le 15 avril 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Leur texte est paru dans Valeurs Actuelles. Un journal estimable mais qui pour autant ne tire pas à des millions d’exemplaires. Ce que disent ces militaires retraités n’a d’ailleurs rien de très original. Ils dénoncent le délitement de l’Etat, la montée de l’islamisme et l’insécurité à tous les étages.

Mais voilà : ce sont des militaires et les militaires sont supposés rester muets. Florence Parly a annoncé des sanctions contre eux. C’est son droit. Mais est-ce bien utile ? Dans un pays normal, dans une période normale, la tribune des militaires se serait contentée d’un modeste et petit succès.

Les portes-voix de la macronie en ont décidé autrement. Et ils ont sonné le tocsin en faisant souffler sur la France le vent terrifiant d’un pronunciamiento militaire. Ces féroces soldats allaient venir dans nos villes et nos campagnes égorger nos fils et nos compagnes !

Castex a déclaré qu’il était « inacceptable » que Marine Le Pen soutienne les militaires. Ce qu’il n’a pas dit c’est que des millions de Français pensent tout bas ce que ces officiers et soldats ont dit tout haut.

Mais celui qui a fait le plus fort c’est Darmanin. Il a déclaré que Marine Le Pen, tout comme son père, « aimait le bruit des bottes ». Un tenant de la fachosphère dont je tairais le nom a tweeté : « il y en a qui préfèrent les lécher ».

C’est plutôt bien vu. Une autre citation pour conclure : « je crains plus le silence des pantoufles que le bruit des bottes ». Parly, Castex et Darmanin ont fait beaucoup pour que les pantoufles ne restent plus silencieuses.