MEUTE DECHAINEE

12 décembre 2025

Tribune de l'Association Française des Grands Reporters et Correspondants

L’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC), qui réunit des professionnels du grand reportage et de l’information internationale, alerte sur le fait que depuis plusieurs mois, des journalistes sont pris pour cibles sur les réseaux sociaux, ce qui conduit à leur mise en danger physique et professionnelle. En cause, des campagnes de cyber harcèlement orchestrées par des membres de la France Insoumise (LFI). L’Association Française des Grands Reporters et Correspondants appelle les autorités à prendre leurs responsabilités et à protéger sans relâche la liberté d’informer, et les médias eux-mêmes à témoigner leur solidarité envers les journalistes menacés.