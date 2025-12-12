POLITIQUE
l'Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC)

MEUTE DECHAINEE

12 décembre 2025

Tribune de l'Association Française des Grands Reporters et Correspondants

L’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC), qui réunit des professionnels du grand reportage et de l’information internationale, alerte sur le fait que depuis plusieurs mois, des journalistes sont pris pour cibles sur les réseaux sociaux, ce qui conduit à leur mise en danger physique et professionnelle. En cause, des campagnes de cyber harcèlement orchestrées par des membres de la France Insoumise (LFI). L’Association Française des Grands Reporters et Correspondants appelle les autorités à prendre leurs responsabilités et à protéger sans relâche la liberté d’informer, et les médias eux-mêmes à témoigner leur solidarité envers les journalistes menacés.

Jean-Marie Montali et Benjamin Sire

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.

Benjamin Sire image
Benjamin Sire

Benjamin Sire est journaliste et éditorialiste, rédacteur en chef des Électrons libres, chroniqueur à Franc-Tireur, auteur de « La drogue au pouvoir », Éditions du Cerf, à paraître en 2026. Correspondant à Paris de la chaîne TVA Nouvelles (Montréal). Également ingénieur du son, compositeur et producteur de musique sous le nom de E-Riser. Vice-Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC).

