POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le chef du parti d'extrême droite Chega, André Ventura (C), salue la foule lors d'un rassemblement de campagne à Braga, dans le nord du Portugal, le 10 octobre 2025, avant les élections municipales.

©

Le chef du parti d'extrême droite Chega, André Ventura (C), salue la foule lors d'un rassemblement de campagne à Braga, dans le nord du Portugal, le 10 octobre 2025, avant les élections municipales.

BOULEVERSEMENT POLITIQUE

16 janvier 2026

Tremblement de terre électoral au Portugal : le parti Chega mène la danse de la campagne présidentielle

L’immigration, les préoccupations sécuritaires et une lassitude sociale généralisée ont propulsé le parti souverainiste en tête, bouleversant tous les calculs politiques.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.