Transmettre de l’électricité sans fil (par wifi) : une fausse promesse, mais quand même…

Sébastien Boisseau est chef de laboratoire au CEA de Grenoble. Ses principaux axes de recherche :





- autonomie des systèmes de capteurs, récupération d'énergie et électroniques basse consommation

- capteurs distribués et surfaces sensibles

- intégration de capteurs pour les environnements sévères et les environnements contraints

- intégration de capteurs pour les hautes performances