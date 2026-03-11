POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les plasmas sont des outils essentiels pour de nombreux processus industriels, notamment dans l'industrie du silicium, celle du papier ou la soudure de précision.
See image caption
See copyright

TEST EN FINLANDE

11 mars 2026

Transmettre de l’électricité sans fil (par wifi) : une fausse promesse, mais quand même…

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications montrent des maisons entières alimentées par des lasers ou des ondes depuis le ciel avec une électricité « sans fil ».

Photo of Sébastien Boisseau
Sébastien Boisseau Go to Sébastien Boisseau page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

éléctricité , Finlande , électromagnétisme , cables , Wifi , Power Beaming

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Boisseau image
Sébastien Boisseau

Sébastien Boisseau est chef de laboratoire au CEA de Grenoble. Ses principaux axes de recherche :


- autonomie des systèmes de capteurs, récupération d'énergie et électroniques basse consommation

- capteurs distribués et surfaces sensibles

- intégration de capteurs pour les environnements sévères et les environnements contraints

- intégration de capteurs pour les hautes performances

Populaires

1Les Gardiens de la Révolution iraniens détiendraient plus de 90 milliards de dollars, et devinez où ce magot est caché ?
2La croissance made in Milei fait des étincelles en Argentine et voilà les leçons que nous pourrions en retenir
3Guerre en Iran : voilà les économies pour lesquelles la facture sera la plus lourde (Spoiler : mauvaise nouvelle en vue pour la France)
4Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
5La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
6LGBTQ+ : cette étude américaine qui révèle à quel point l’orientation sexuelle est devenue une construction politique chez les jeunes générations
7Et si votre oreiller était en train de ruiner votre… vue