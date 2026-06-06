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Blurred background"Transformer le sang en or" de Nathan Vardi
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CULTURE TOPS

6 juin 2026

"Transformer le sang en or. Comment Wall Street a fait du cancer un business" de Nathan Vardi : une enquête approfondie sur une révolution médicale et un jackpot financier

Les Arènes Traduit de l'américain par Pierre Kaldy Parution en février 2026 pour l'édition Française 313 pages 23, 5 €

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MOTS-CLES

Culture-Tops , critique littéraire , Essai , Wall Street , business , cancer

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 