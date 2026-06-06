CULTURE TOPS
6 juin 2026
"Transformer le sang en or. Comment Wall Street a fait du cancer un business" de Nathan Vardi : une enquête approfondie sur une révolution médicale et un jackpot financier
Les Arènes Traduit de l'américain par Pierre Kaldy Parution en février 2026 pour l'édition Française 313 pages 23, 5 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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