FINANCIARISATION DE LA PUISSANCE DE CALCUL
15 juillet 2026
Traders en IA : ces courtiers qui rêvent de vendre la puissance de calcul comme des stocks de matières premières
Alors que Wall Street tente de transformer la puissance de calcul en matière première financière, le projet se heurte à la réalité physique du secteur : la véritable rareté de l'IA n'est plus le silicium, mais l'accès à l'électricité.
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Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.
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Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank.