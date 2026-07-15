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Les chiffres des cotations s'affichent à la Bourse de New York (NYSE) au moment de la cloche d'ouverture, le 27 mai 2026.
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FINANCIARISATION DE LA PUISSANCE DE CALCUL

15 juillet 2026

Traders en IA : ces courtiers qui rêvent de vendre la puissance de calcul comme des stocks de matières premières

Alors que Wall Street tente de transformer la puissance de calcul en matière première financière, le projet se heurte à la réalité physique du secteur : la véritable rareté de l'IA n'est plus le silicium, mais l'accès à l'électricité.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , puissance de calcul , matières premières , marchés , Or , pétrole , énergie , éléctricité

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Christopher Dembik

Avec une double formation française et polonaise, Christopher Dembik est diplômé de Sciences-Po Paris et de l’Institut d’Economie de l’Académie des Sciences polonaise. Il a vécu cinq ans à l’étranger, en Pologne et en Israël, où il a travaillé pour la Mission Economique de l’Ambassade de France et pour une start-up financière. Il est responsable de la recherche économique pour le Groupe Saxo Bank. 