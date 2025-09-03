Businessil y a 16 heures
Atlantico Business
Tout le monde vous parle de dette, personne de l’épargne record accumulée par les Français… et voilà pourquoi nous devrions pourtant nous en préoccuper
Le taux d’épargne des Français vient de battre un record historique : 19 % selon l’Insee. La classe politique, enfermée dans des aprioris idéologiques et refusant de prendre en compte la réalité budgétaire désastreuse, ne veut même pas savoir que les Français bourrent leur bas de laine. Pourquoi et comment ?