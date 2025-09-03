Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Businessil y a 16 heures
Epargne. (Image d'illustration)
Epargne. (Image d'illustration) © Reuters
Atlantico Business

Tout le monde vous parle de dette, personne de l’épargne record accumulée par les Français… et voilà pourquoi nous devrions pourtant nous en préoccuper

Le taux d’épargne des Français vient de battre un record historique : 19 % selon l’Insee. La classe politique, enfermée dans des aprioris idéologiques et refusant de prendre en compte la réalité budgétaire désastreuse, ne veut même pas savoir que les Français bourrent leur bas de laine. Pourquoi et comment ?

avec Jean-Marc Sylvestre
author imageJean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Voir la bio »

