Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Tribunesil y a 3 heures
L'économiste Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles.
L'économiste Gabriel Zucman donne une conférence de presse à l'occasion du lancement de l'Observatoire européen de la fiscalité, le 1er juin 2021 à Bruxelles. © FRANCOIS WALSCHAERTS / AFP
Les entrepreneurs parlent aux Français

Tout le monde n’a pas la « chance » d’avoir des parents communistes : La taxe Zucman, une honte doublée d’une prime à l’irresponsabilité politique

Si nous voulons que notre pays s’enfonce définitivement dans la honte et l’irresponsabilité, il faut remettre une taxe sur les « riches ». Ce sera le dernier cadeau fait à une gauche stupide, plus stupide encore que la droite, ce qui est déjà un challenge en soi, avant que la France ne sombre.

avec Denis Jacquet
Denis JacquetDenis Jacquet

Denis Jacquet est fondateur du Day One Movement. Il a publié Covid: le début de la peur, la fin d'une démocratie aux éditions Eyrolles.  

Voir la bio »

Tout le monde n’a pas la « chance » d’avoir des parents communistes : La taxe Zucman, une honte doublée d’une prime à l’irresponsabilité politique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés