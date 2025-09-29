Les entrepreneurs parlent aux Français

Tout le monde n’a pas la « chance » d’avoir des parents communistes : La taxe Zucman, une honte doublée d’une prime à l’irresponsabilité politique

Si nous voulons que notre pays s’enfonce définitivement dans la honte et l’irresponsabilité, il faut remettre une taxe sur les « riches ». Ce sera le dernier cadeau fait à une gauche stupide, plus stupide encore que la droite, ce qui est déjà un challenge en soi, avant que la France ne sombre.