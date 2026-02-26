Et si les tourments géopolitiques plaçaient l’Europe à la veille d’un… grand boom économique ?

Thomas Grjebine est responsable du programme « Macroéconomie et finance internationales » au CEPII. Ses domaines de recherche portent sur la macroéconomie internationale, les déséquilibres européens et les politiques budgétaires et fiscales. Il travaille également sur les cycles immobiliers.

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'Ecole d'Economie de Paris, il est titulaire d'un doctorat en économie obtenu à Sciences Po (2013).