La pertinence de l'Europe ne réside pas dans son dynamisme macroéconomique mais dans sa composition industrielle.
VENTS FAVORABLES A VENIR ?

26 février 2026

Et si les tourments géopolitiques plaçaient l’Europe à la veille d’un… grand boom économique ?

Si le potentiel de croissance de l'Union européenne demeure limité en raison d'une démographie fragile, de coûts énergétiques élevés ou encore d'une réglementation pesante, le Vieux Continent pourrait, pour certains, profiter de vents favorables.

Don Diego De La Vega et Thomas Grjebine

15 min de lecture

géopolitique , Union Européenne , europe , énergie , finance , Défense

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Thomas Grjebine

Thomas Grjebine est responsable du programme  « Macroéconomie et finance internationales » au CEPII. Ses domaines de recherche portent sur la macroéconomie internationale, les déséquilibres européens et les politiques budgétaires et fiscales. Il travaille également sur les cycles immobiliers.

Diplômé de Sciences Po Paris et de l'Ecole d'Economie de Paris, il est titulaire d'un doctorat en économie obtenu à Sciences Po (2013).

