Exploit

Tour de France : ce physiologiste britannique a lui-même fait la grande boucle, voilà ce qu’il a appris sur son impact sur le corps humain

En 2021, un groupe de 20 cyclistes passionnés, âgés de 15 à 20 ans de plus que les professionnels et ne disposant que de 7 à 10 h d’entraînement hebdomadaire, a sillonné les 3 500 km du Tour de France pour Cure Leukaemia. Publiés dans le Journal of Science and Cycling à l’occasion du Grand Départ 2025, leurs carnets de route révèlent une charge quotidienne triplée (+300 %), une fatigue cumulative marquée par la chute des fréquences cardiaques et des puissances, et soulignent l’importance cruciale d’une préparation ciblée, d’une nutrition optimisée, de temps de récupération et d’un encadrement professionnel.