La plateforme de réseau social chinoise TikTok.
CHANGEMENT D'ALGORITHME OU PAS ?
20 décembre 2025
TikTok échappe à l’interdiction aux Etats-Unis : un expert des réseaux sociaux explique ce que pourrait devenir la fameuse page « Pour vous »
La vente de TikTok à des investisseurs américains ouvre une séquence inédite : application scindée, algorithme sous tension, influence politique en arrière-plan. Au cœur du dossier, une question clé : que devient la machine qui façonne les usages et les contenus de millions d’Américains ?
Les recherches de Kelley Cotter examinent les implications sociales et éthiques des technologies centrées sur les données, en se concentrant sur la manière dont elles façonnent et renforcent les inégalités. Ses travaux principaux portent sur la manière dont les individus découvrent, connaissent et imaginent les technologies numériques, en particulier les algorithmes et l'IA.
