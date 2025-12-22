ATLANTI-CULTURE

22 décembre 2025

Théâtre : "Les témoins", que se passe-t-il quand on s’attaque à la liberté de la presse ?

Une pièce choc sur une réalité qui n’est pas si lointaine ! De : Yann Reuzeau Mise en scène : Yann Reuzeau Avec : Tewfik Bensnoussi, Catherine Griffoni, Clara Leduc ou Marjorie Ciccone, Morgan Perez ou Romain Sandère, Yann Reuzeau et Sophie Vonlanthem La Manufacture des Abbesses 7, rue Véron 75018 PARIS 01 42 33 42 03