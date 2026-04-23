ATLANTI-CULTURE

23 avril 2026

Théâtre : Le Chant des Lions de Julien Delpech et Alexandre Foulon

En 1933, la célèbre chanteuse Germaine Sablon se produit dans un cabaret parisien. Dans la salle, parmi les spectateurs, il y a ce soir-là Joseph Kessel, aviateur, journaliste, baroudeur et accessoirement aventurier. Un incorrigible séducteur. A ses côtés, sa compagne du moment, la belle Katia, et Maurice, le jeune neveu de Kessel. Darrier, le patron du cabaret, n’est pas loin.