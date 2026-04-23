ATLANTI-CULTURE
23 avril 2026
Théâtre : Le Chant des Lions de Julien Delpech et Alexandre Foulon
En 1933, la célèbre chanteuse Germaine Sablon se produit dans un cabaret parisien. Dans la salle, parmi les spectateurs, il y a ce soir-là Joseph Kessel, aviateur, journaliste, baroudeur et accessoirement aventurier. Un incorrigible séducteur. A ses côtés, sa compagne du moment, la belle Katia, et Maurice, le jeune neveu de Kessel. Darrier, le patron du cabaret, n’est pas loin.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). Le Comité Editorial en charge de ces chroniques spécifiques est composé d'Hélène Renard, Marie de Benoist, Anne Jouffroy, Charles Edouard Aubry, Jean Ruhlmann, Rodolphe de Saint Hilaire, Bertrand Devevey.
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