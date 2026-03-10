POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une pancarte portant l'inscription « Quentin tué par la milice de Mélenchon » est affichée sur un escalier lors d'une cérémonie d'hommage à Quentin Deranque, à Nantes, le 18 février 2026.
See image caption
See copyright

POLEMIQUE

10 mars 2026

Théâtre de l'absurde : quand le public s'en prend à un acteur intérprétant un nazi

Qualifier de manière répétée et inexacte — sur scène, à l’écran et dans les médias — de « fascistes » des personnes qui sont en réalité simplement des gens parfaitement ordinaires qui pensent différemment peut provoquer des conséquences désagréables dans la vie réelle.

Photo of Steven Tucker
Steven Tucker Go to Steven Tucker page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Politique , nazi , Quentin , acteur

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Steven Tucker image
Steven Tucker

Steven Tucker est un écrivain basé au Royaume-Uni. Il a notamment écrit pour diverses publications imprimées et en ligne. Steven Tucker est l’auteur de plus de dix livres.