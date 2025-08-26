Création ou illusion ?

Test de Turing : l’IA parvient désormais à se faire passer pour un artiste humain et bouleverse notre rapport à l’art

L’IA ne se contente plus d’imiter l’humain : elle produit des œuvres si convaincantes qu’elles passent désormais un « test de Turing esthétique ». Mannequins hyperréels, chansons virales, images trompeuses… Si la technique impressionne, elle pose une question essentielle : que perdons-nous lorsque l’art perd son « aura » humaine ?