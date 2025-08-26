Test de Turing : l’IA parvient désormais à se faire passer pour un artiste humain et bouleverse notre rapport à l’art

Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Nouveau mondeil y a 7 heures
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
Création ou illusion ?

L’IA ne se contente plus d’imiter l’humain : elle produit des œuvres si convaincantes qu’elles passent désormais un « test de Turing esthétique ». Mannequins hyperréels, chansons virales, images trompeuses… Si la technique impressionne, elle pose une question essentielle : que perdons-nous lorsque l’art perd son « aura » humaine ?

avec Tamilla Triantoro
author imageTamilla Triantoro

Tamilla Trientoro est professeur associé d'analyse commerciale et de systèmes d'information, Quinnipiac University.

