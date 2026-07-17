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Emmanuel Macron et Friedrich Merz
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COUPLE AU BORD DE LA CRISE DE NERF

17 juillet 2026

Tensions franco-allemandes : mais qui de Paris ou Berlin s’énerve le plus ?

Emmanuel Macron était en Allemagne ce jeudi soir, à la veille du Conseil des ministres franco-allemand qui se tient ce vendredi 17 juillet. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Paris et Berlin et par les interrogations suscitées outre-Rhin à l'approche de l'élection présidentielle française de 2027. Malgré des coopérations qui se poursuivent, les divergences industrielles, stratégiques et politiques alimentent un climat de défiance entre les deux partenaires.

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MOTS-CLES

France , Allemagne , Emmanuel Macron , Friedrich Merz , Politique , diplomatie , Nörvenich , Brühl , UE , Union-Européenne

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yves Bertoncini

Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.