COUPLE AU BORD DE LA CRISE DE NERF

Tensions franco-allemandes : mais qui de Paris ou Berlin s’énerve le plus ?

Emmanuel Macron était en Allemagne ce jeudi soir, à la veille du Conseil des ministres franco-allemand qui se tient ce vendredi 17 juillet. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Paris et Berlin et par les interrogations suscitées outre-Rhin à l'approche de l'élection présidentielle française de 2027. Malgré des coopérations qui se poursuivent, les divergences industrielles, stratégiques et politiques alimentent un climat de défiance entre les deux partenaires.