COUPLE AU BORD DE LA CRISE DE NERF
17 juillet 2026
Tensions franco-allemandes : mais qui de Paris ou Berlin s’énerve le plus ?
Emmanuel Macron était en Allemagne ce jeudi soir, à la veille du Conseil des ministres franco-allemand qui se tient ce vendredi 17 juillet. Dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre Paris et Berlin et par les interrogations suscitées outre-Rhin à l'approche de l'élection présidentielle française de 2027. Malgré des coopérations qui se poursuivent, les divergences industrielles, stratégiques et politiques alimentent un climat de défiance entre les deux partenaires.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.
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Yves Bertoncini est consultant en Affaires européennes, enseignant à l’ESCP Business School et au Corps des Mines.