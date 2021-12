Le gouvernement a rendu obligatoire le télétravail au moins trois jours par semaine, là où c'est possible, dès le 3 janvier pour freiner la pandémie de Covid-19 en ce début d'année 2022.

Loïk Le Floch-Prigent est ancien dirigeant de Elf Aquitaine et Gaz de France, et spécialiste des questions d'énergie.

La vie de chef d’entreprise et d’industriel n’est pas assez rude, on paie des impôts et des charges sociales au-delà du raisonnable, nous sommes assaillis de toutes parts par une administration en général -sauf exceptions- malveillante, nous avons fait le gros dos en 2020 essayant de poursuivre notre production, nous commençons à entrevoir un peu de ciel bleu en cette fin 2021… et patatras la maitresse d’école vient nous annoncer que le télétravail est obligatoire sous peine d’amendes.

Nous ne sommes que de mauvais garnements qui méritent des punitions, c’est cela l’image que nos gouvernants ont de nous ?

Vous avez déjà dirigé des entreprises ? Vous avez eu à motiver des hommes et des femmes, les faire travailler ensemble tous les jours pour affronter une concurrence imaginative, vous savez, vous, ce qui est bien pour le développement de toutes les entreprises sans exception ?

J’ignore si notre Gouvernement a eu le sentiment d’avoir concerté cette décision avec des représentants des professions industrielles, mais ce dont je peux vous assurer c’est que l’ensemble des industriels français et tout leur personnel , sont abasourdis à la fois de la décision prise à partir du 3 Janvier, mais encore de son expression, ce n’est plus de l’infantilisation c’est du mépris. Et ceci n’enlève rien aux bonnes décisions antérieures de soutien à l’activité de production, en particulier le PGE.

Nous savons tous que les contraintes vont se multiplier, que la contamination conduit à l’augmentation des « cas contacts », et que la production va en pâtir. Nous allons avoir à jongler avec les présents et les absents tous les matins, nous allons devoir produire pour satisfaire les clients avec des effectifs variables, intermittents, avec l’appel à des intérimaires, nous allons y passer nos jours et nos nuits. Ce mois de Janvier a tout pour être infernal et nous récoltons des menaces, c’est une honte !

Loïk Le Floch-Prigent

Avec le soutien de Sophie de Menthon, présidente d'ETHIC

