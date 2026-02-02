POLITIQUE
Donald Trump avait prononcé un discours sur les droits de douane réciproques avec l'aide d'un graphique dans la roseraie de la Maison-Blanche à Washington, le 2 avril 2025. (Image d'illustration)
ACCORD PERDANT-PERDANT

2 février 2026

Tarifs Trump : les consommateurs américains payent, les Européens trinquent

La hausse des droits de douane décidée par Donald Trump devait protéger l’industrie américaine ; elle se traduit surtout par une augmentation des prix payés par les ménages. Selon plusieurs études, l’essentiel du coût des tarifs est supporté par le consommateur américain, tandis que les déséquilibres commerciaux persistent.

Photo of Jean-Luc Demarty
Jean-Luc Demarty Go to Jean-Luc Demarty page

3 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Luc Demarty image
Jean-Luc Demarty

Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).

