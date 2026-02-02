ACCORD PERDANT-PERDANT

2 février 2026

Tarifs Trump : les consommateurs américains payent, les Européens trinquent

La hausse des droits de douane décidée par Donald Trump devait protéger l’industrie américaine ; elle se traduit surtout par une augmentation des prix payés par les ménages. Selon plusieurs études, l’essentiel du coût des tarifs est supporté par le consommateur américain, tandis que les déséquilibres commerciaux persistent.