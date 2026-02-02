ACCORD PERDANT-PERDANT
2 février 2026
Tarifs Trump : les consommateurs américains payent, les Européens trinquent
La hausse des droits de douane décidée par Donald Trump devait protéger l’industrie américaine ; elle se traduit surtout par une augmentation des prix payés par les ménages. Selon plusieurs études, l’essentiel du coût des tarifs est supporté par le consommateur américain, tandis que les déséquilibres commerciaux persistent.
3 min de lecture
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
Populaires
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).