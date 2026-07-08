CROISSANCE TOUTE
8 juillet 2026
Taïwan, Corée, Japon et cie : ces pays d’Asie qui cartonnent à l’ère de l’économie made in Tech
Poussés par un État stratège et une culture de l’effort scientifique, les géants asiatiques dominent la tech mondiale grâce à des choix industriels de long terme. Face à eux, l’Europe décroche, entravée par ses lourdeurs réglementaires, un déficit de financement et un délaissement des filières d'excellence.
9 min de lecture
MOTS-CLESAsie , IA , Intelligence Artificielle , tech , robotique , technologie , europe , semi-conducteurs
THEMATIQUESTech & IA
Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».
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Jean-François Di Meglio est président de l'institut de recherche Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
Charaf Louhmadi est ingénieur. Il a notamment travaillé au sein d'un cabinet de conseil en stratégie et d'audit et pour de grandes banques françaises comme Société Générale, Natixis, Crédit Agricole et BPCE SA à travers des missions en analyse quantitative, ALM, risques de marchés/contrepartie. Il est l’auteur du livre « Fragments d'histoire des crises financières ».