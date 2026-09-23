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Cette photo d'illustration, prise le 2 décembre 2025 à Francfort-sur-le-Main, montre le symbole de l'euro sur des billets de cent euros.
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POINT DE VUE

23 septembre 2026

Surtaxe des entreprises : sans « budget de sortie », le provisoire finit par s’installer

« La surtaxe d’impôt sur les sociétés n’existera plus en 2026. » Le 17 juin 2025, devant la commission des finances du Sénat, Amélie de Montchalin était catégorique. Elle ajoutait que le gouvernement ne voulait pas recourir à une « baguette magique fiscale » pour compenser durablement la hausse de la dépense. Un an plus tard, la surtaxe est toujours là.

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MOTS-CLES

surtaxe , entreprises , impôts , fiscalité , réindustrialisation , parole publique

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Simon Daragon

Simon Daragon est maître de conférences en droit fiscal, chef d’entreprise et adjoint au maire de Grasse.

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