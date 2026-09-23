POINT DE VUE

Surtaxe des entreprises : sans « budget de sortie », le provisoire finit par s’installer

« La surtaxe d’impôt sur les sociétés n’existera plus en 2026. » Le 17 juin 2025, devant la commission des finances du Sénat, Amélie de Montchalin était catégorique. Elle ajoutait que le gouvernement ne voulait pas recourir à une « baguette magique fiscale » pour compenser durablement la hausse de la dépense. Un an plus tard, la surtaxe est toujours là.