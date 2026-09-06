IMPACT DES FORTES CHALEURS

Surmortalité due aux canicules : ce que l’analyse des 7000 morts de l’été 2026 nous apprend de notre nouvelle réalité

L’été 2026 marque un changement d’échelle de la mortalité liée à la chaleur en France. L'intensité et la durée des vagues de chaleur exposent désormais des classes d’âge plus jeunes, tandis que l’isolement, la précarité énergétique et les îlots de chaleur urbains aggravent fortement les risques.