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Un patient est déplacé près d'un ventilateur au service d'urgence de l'hôpital Edouard Herriot, le 26 juillet à Lyon.
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IMPACT DES FORTES CHALEURS

6 septembre 2026

Surmortalité due aux canicules : ce que l’analyse des 7000 morts de l’été 2026 nous apprend de notre nouvelle réalité

L’été 2026 marque un changement d’échelle de la mortalité liée à la chaleur en France. L'intensité et la durée des vagues de chaleur exposent désormais des classes d’âge plus jeunes, tandis que l’isolement, la précarité énergétique et les îlots de chaleur urbains aggravent fortement les risques.

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MOTS-CLES

santé , canicule , chaleur , risque , mortalité , causes , hausse des températures , système de santé , jeunes , femmes âgées , retraités , vulnérabilité , résistance , morts

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Basile Chaix

Basile Chaix est directeur de recherche à l’Inserm, où il coordonne le programme d’impulsion de l’Inserm sur le changement climatique et la santé. Il dirige l’équipe de recherche Nemesis, spécialisée dans les relations entre environnements, mobilité, comportements et santé.

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