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ATLANTI-CULTURE

15 juin 2026

Sur les sept mers du monde, une plongée graphique au cœur de l'océan

Découvrir la flotte océanographique française avec des bulles ! Avec Catel & Bocquet, Damien Rondeau, Isabel del Real, Anne Smith et Franck Betermin, Hippolyte, Emmanuel Lepage, Olivier Bonhomme et David Wahl.

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MOTS-CLES

Roman Graphique , culture , océan , Catel & Bocquet , Olivier Bonhomme , David Wahl

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 