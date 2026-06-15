ATLANTI-CULTURE
15 juin 2026
Sur les sept mers du monde, une plongée graphique au cœur de l'océan
Découvrir la flotte océanographique française avec des bulles ! Avec Catel & Bocquet, Damien Rondeau, Isabel del Real, Anne Smith et Franck Betermin, Hippolyte, Emmanuel Lepage, Olivier Bonhomme et David Wahl.
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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