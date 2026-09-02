MONTEE DES LIENS PARASOCIAUX

Ce que le succès de Lena Situations à Bercy révèle de notre société (et non, ça n’est pas le symptôme d’un effondrement de l’intelligence…)

Du rassemblement géant de Lena Situations à l'émergence des compagnons virtuels, les produits culturels glissent de l'œuvre vers la relation et l'appartenance. Vincent Flibustier analyse la montée de ces liens parasociaux, amplifiés par les réseaux sociaux et l'isolement moderne, qui façonnent un business lucratif de la présence.