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L'influenceuse française Lena Mahfouf, alias « Lena Situations », quitte le lieu du défilé de la collection prêt-à-porter féminin Automne-Hiver 2024/2025 de Christian Dior, dans le cadre de la Fashion Week de Paris, le 27 février 2024.
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MONTEE DES LIENS PARASOCIAUX

2 septembre 2026

Ce que le succès de Lena Situations à Bercy révèle de notre société (et non, ça n’est pas le symptôme d’un effondrement de l’intelligence…)

Du rassemblement géant de Lena Situations à l'émergence des compagnons virtuels, les produits culturels glissent de l'œuvre vers la relation et l'appartenance. Vincent Flibustier analyse la montée de ces liens parasociaux, amplifiés par les réseaux sociaux et l'isolement moderne, qui façonnent un business lucratif de la présence.

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Lena Situation , Bercy , influenceurs , compagnons virtuels , réseaux sociaux , isolement , Solitude

THEMATIQUES

Société
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Vincent Flibustier

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