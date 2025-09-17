Alliance technologique transatlantique

Stargate UK : le 17 septembre où Londres a changé de dimension technologique

Le 17 septembre 2025, Londres a scellé un accord technologique historique avec Washington : plus de 40 milliards de dollars investis dans l’IA, le quantique et l’énergie, et la promesse de faire du Royaume-Uni le hub atlantique de la révolution numérique. Derrière le faste de la visite éclair de Donald Trump à Londres du 16 au 18 septembre, c’est une véritable stratégie industrielle et géopolitique qui se dessine et un avertissement clair adressé à l’Europe.