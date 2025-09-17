Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Nouveau mondeil y a 2 heures
ChatGPT
ChatGPT app
Alliance technologique transatlantique

Stargate UK : le 17 septembre où Londres a changé de dimension technologique

Le 17 septembre 2025, Londres a scellé un accord technologique historique avec Washington : plus de 40 milliards de dollars investis dans l’IA, le quantique et l’énergie, et la promesse de faire du Royaume-Uni le hub atlantique de la révolution numérique. Derrière le faste de la visite éclair de Donald Trump à Londres du 16 au 18 septembre, c’est une véritable stratégie industrielle et géopolitique qui se dessine et un avertissement clair adressé à l’Europe.

avec Frédéric Gaven
author imageFrédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

Voir la bio »

Stargate UK : le 17 septembre où Londres a changé de dimension technologique

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés