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Blurred backgroundUne affiche de Leonard Nimoy dans le rôle de Spock faisant le signe vulcain accueille les visiteurs lors de l'avant-première de Star Trek : Exploring New Worlds au Skirbal Cultural Center, à Los Angeles, en Californie.
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PSYCHOLOGIE HUMAINE

30 août 2026

Star Trek fête ses 60 ans et son succès doit bien plus à son exploration de l’humanité qu’à celle des extra-terrestres

Soixante ans après son apparition sur les écrans, Star Trek continue de fasciner, non seulement pour ses extraterrestres et ses technologies futuristes, mais surtout pour les questions qu’elle pose sur l’humanité. Perception, identité, empathie, conscience, responsabilité morale : derrière l’exploration spatiale, la série originale a surtout fait de la science-fiction un laboratoire pour interroger ce que signifie être humain.

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MOTS-CLES

science-fiction , espace , galaxie , univers , Star Trek , Kirk , Spock , personnage , équipage , série télévisée , série culte , années 1960 , Humanité , philosophie , conscience , responsabilité morale

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Stephen McVeigh

Stephen McVeigh est professeur d'histoire à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université de Swansea.

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