PSYCHOLOGIE HUMAINE

Star Trek fête ses 60 ans et son succès doit bien plus à son exploration de l’humanité qu’à celle des extra-terrestres

Soixante ans après son apparition sur les écrans, Star Trek continue de fasciner, non seulement pour ses extraterrestres et ses technologies futuristes, mais surtout pour les questions qu’elle pose sur l’humanité. Perception, identité, empathie, conscience, responsabilité morale : derrière l’exploration spatiale, la série originale a surtout fait de la science-fiction un laboratoire pour interroger ce que signifie être humain.