Stade de France : ces questions de fond que le rapport de Sénat n'a pas totalement exploré

Atlantico : Cette semaine, le Sénat a publié un rapport analysant les incidents de stade de France et de la responsabilité politique de l’événement. Ce travail va-t-il suffisamment loin dans ses conclusions et ses interrogations ?

Bertrand Cavallier : C’est un événement gravissime de part sa portée nationale et internationale qui a conduit à ce travail du Sénat. Je pense que les grands constats qui ont été faits sont tout d’abord celui d’un désastre, d’un échec majeur. Il faudrait cependant davantage se pencher sur une analyse structurelle plutôt que conjoncturelle, en s’attachant notamment aux faits survenus depuis plusieurs années. C’est le cadre dans lequel la réflexion du sénat devrait se concentrer aujourd’hui en l’articulant autour de plusieurs interrogations majeures dont celles portant en particulier sur le fonctionnement de la préfecture de police.

Cette énième affaire relève en effet plusieurs problèmes de fond :

d’une part, un impératif d’amélioration au sein de la Préfecture de police des capacités d’élaboration en amont des opérations selon une méthode précise, rationnelle, englobant l’ensemble des données, dont celles portant sur la nature de l’environnement, l’analyse objective de l’adversaire potentiel….devant déboucher sur la formalisation d’une conception de manoeuvre ayant recueilli l’avis de l’ensemble des acteurs engagés dont évidemment ceux opérationnels ;

d’autre part, un fonctionnement dans la conduite de la manoeuvre qui, conditionnée notamment par l’omnipotence de la salle opérationnelle et de son réseau de caméras, reste problématique de par son hyper centralisation, sa rigidité, sa non sollicitation des échelons intermédiaires du niveau groupement tactique de gendarmerie mobile ou groupement opérationnel des CRS. Or, s’inscrivant bien évidemment dans une verticalité, selon une logique de subsidiarité, ces niveaux de commandement ayant vocation à engerber plusieurs unités (Escadrons de GM ou Compagnies de CRS) dans un comportement de terrain donné, sont ceux qui garantissent la cohérence tactique. En effet, disposant d’une vision au plus près, ce sont les acteurs qui, dans le cadre des directives données par les représentants de l’autorité civile, en l'occurrence le préfet, peuvent apprécier l’évolution de la situation, donc anticiper, et adapter le dispositif en privilégiant les modes d’action les plus adaptés pour garantir le succès de la mission, en graduant notamment de façon la plus juste l’usage de la force.

Comment expliquer que cette situation ait été un échec ?

Outre les attentes évoquées ci-dessus, qui ne sont pas nouvelles tant au sein des Crs que de la GM, qui fournissent l’essentiel des unités engagées dans la capitale et dont il faut redire qu’ils sont des professionnels du maintien de l’ordre, il faut avoir le courage d’évoquer une autre problématique qui est celle de la réactivité du dispositif territorial face à un événement, en d’autres termes la capacité rapide de montée en puissance. Car s’il y a eu une erreur manifeste d’appréciation de la menace qui a laissé le terrain pratiquement libre aux centaines prédateurs qui ont agressé les supporters étrangers, en particulier sur la passerelle de l’écluse et l’itinéraire pour se rendre à la station du métro 13, comment se fait-il qu’il n’y ait pas eu de réaction des forces de police locales pour faire cesser ces multiples agressions ? En précisant que les escadrons de gendarmerie mobile étaient mobilisés dans le périmètre immédiat du stade, ayant fort à faire pour y rétablir l’ordre.

Ceci doit immanquablement conduire à s’interroger sur la réalité des effectifs territoriaux présents à l’instant t sur le terrain, donc pouvant être engagés, et ceux pouvant être très rapidement rappelés pour être mobilisables. Or la Cour des Comptes dresse un constat sévère sur ce point. Alors même que depuis une dizaine d’années, des efforts très importants ont été consentis par l’Etat, et donc par le contribuable pour augmenter la masse salariale des forces de l’ordre, cette juridiction pointe du doigt le paradoxe d’une érosion de la présence sur le terrain. S’il est avéré que ce phénomène touche plus particulièrement la police nationale, et que la gendarmerie conserve de par son statut et son organisation militaire une capacité de montée en puissance très efficace comme cela a notamment été démontré lors de la crise des gilets jaunes, se pose le défi majeur de restaurer une meilleure productivité de sécurité du quotidien, soit la fonction socle de la sécurité.

En conséquence, pour remédier à ce phénomène, la volonté politique affichée de doubler les effectifs des forces de l’ordre sur le terrain est particulièrement louable. Encore faut-il pouvoir définir l’effectif de base qui sera ainsi doublé pour réellement quadriller au quotidien l’ensemble des territoires au plus grand profit des populations. Et de toute évidence, la volonté politique devra s’attacher à réviser en profondeur, comme le recommande d’ailleurs la Cour des Comptes, le maquis des règles de fonctionnement et d’organisation du services des forces de l’ordre qui, sous couvert d’une surenchère constante de droits acquis, ont un effet incapacitant sur l’efficacité du service public de sécurité attendu. Dans cet esprit, comment ne pas évoquer la surréaliste directive européenne sur le temps de travail dont, comme j’ai pu maintes fois l’écrire, n’aurait notamment pas du s’appliquer à la gendarmerie nationale, d’ailleurs conformément à la position très claire du président de la République sur ce sujet. En tout état de cause, dans un contexte budgétaire qui appellera immanquablement un retour aux réalités, les augmentations constantes d’effectifs croisées avec les surenchères catégorielles ne seront plus supportables par la nation.

Le désastre du stade de France est aussi et surtout révélateur d’un phénomène global, croissant depuis deux générations, d’une déliquescence de notre pays. Prenons en effet de la hauteur !Osons finir de banaliser une situation qui est profondément anormale ! Qu’une grande puissance telle que la France, qui affiche une ambition internationale, démontre fort justement une volonté de renforcer son dispositif de défense, puisse avoir été confrontée à un phénomène de bandes, composée pour partie d’individus en situation irrégulière, attaquant par centaines, dans la périphérie immédiate de Paris, des milliers supporters venus assister à une finale de la ligue des champions, devrait avoir un effet d’électro-choc notamment sur la représentation nationale. Or la réalité est là. Notre pays, par son déni extrême des faits qui sont ceux d’une violence qui explose, de zones de non droit qui, la sémantique est en soi révélatrice des évolutions, ont muté en quartiers de reconquête républicaine, de flux migratoires massifs non maîtrisés, de mutations culturelles radicales, révèle une grande vulnérabilité et un avenir incertain. Au désordre de notre environnement international, s’ajoute le grand désordre interne.

Que pensez-vous de la proposition du Sénat « de définir une doctrine d’usage des gaz lacrymogènes » ?

L’emploi des gaz lacrymogènes procède du Code de sécurité intérieure qui énonce clairement les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans l’usage de la force. Par ailleurs, il s’inscrit de façon précise dans la doctrine qui prévaut au sein notamment des professionnels du maintien de l’ordre que sont les gendarmes mobiles et les CRS. Ces unités spécialisées sont porteuses du maintien de l’ordre à la française qui constitue un modèle reconnu dans le monde entier. Les dérives constatées sont marginales, et les échecs constatés ces dernières années s’expliquent principalement par des erreurs de conception et de conduite de la manœuvre comme je l’ai rappelé. Je ne nie pas cependant que plusieurs facteurs dont l’omnipotence des réseaux sociaux, la perte d’influence des syndicats traditionnels…rendent la manœuvre de maintien de l’ordre plus complexe. D’où la nécessité d’une prise en compte des retours d’expérience (Retex) sur les évènements passés, sur lesquels doit se pencher la représentation nationale. D’où le bien fondé de l’augmentation annoncé des effectifs de gendarmerie mobile et de CRS, les évolutions en cours comme au sein de la gendarmerie telles que le Dispositif d’intervention augmentée de la gendarmerie (DIAG) intégrant de nombreux moyens dont les nouveau blindés, fort utiles en situation très dégradée. En tout état de cause, au regard notamment de la situation sociale, mais pas seulement, les unités de maintien de l’ordre seront fortement sollicitées dans les mois à venir. En cette période compliquée, l’ensemble des acteurs, loin des dysfonctionnements constatés dans la gestion de crise des gilets jaunes, devront s’attacher à agir en rapport avec l’objectif central, éminemment politique, de protection des institutions républicaines et de préservation de la cohésion du corps social.

Par rapport aux faits, le rapport du Sénat confirme-t-il ce qu’on pu être les déclarations du ministère de l’intérieur ? Avec ce rapport, sait-on si le ministère en tire une vision ?

Il appartient au Sénat d’apprécier le contenu des auditions des différents acteurs qui ont été interrogés suite aux évènements du stade de France. S'agissant de la vision, c’est là la mission du politique d’en dégager une, en regardant les faits en face, en œuvrant pour le salut public, pour celui de la Nation, loin des accommodements de toutes sortes. La situation nous y oblige et chacun doit en être conscient.