REVELATIONS
11 mai 2026
SPLC, l’incroyable scandale qui révèle le soin pris par les antifas américains à (littéralement) entretenir les fascistes
700 millions de dollars en caisse, des comptes offshore, et une inculpation à 11 chefs d'accusation : le Southern Poverty Law Center, figure de proue de l'antifascisme américain, est accusé par l'administration Trump d'avoir pendant dix ans financé en secret les groupes racistes qu'il prétendait combattre — y compris la manifestation de Charlottesville.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.