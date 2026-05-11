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Le Ku Klux Klan manifeste le 8 juillet 2017 à Charlottesville, en Virginie. Le KKK proteste contre le projet de retrait de la statue du général Robert E. Lee et réclame la protection des monuments confédérés.
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REVELATIONS

11 mai 2026

SPLC, l’incroyable scandale qui révèle le soin pris par les antifas américains à (littéralement) entretenir les fascistes

700 millions de dollars en caisse, des comptes offshore, et une inculpation à 11 chefs d'accusation : le Southern Poverty Law Center, figure de proue de l'antifascisme américain, est accusé par l'administration Trump d'avoir pendant dix ans financé en secret les groupes racistes qu'il prétendait combattre — y compris la manifestation de Charlottesville.

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MOTS-CLES

Southern Poverty Law Center , administration Trump , poursuites légales , financements , comptes offshores , Etats-Unis , Congrès

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 