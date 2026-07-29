ATLANTI-CULTURE
29 juillet 2026
Spécial lectures d’été 2026 - "Le Talisman perdu d'Anoush"
Mosaïque ou tapis aux mille fils à dénouer - une quête des origines pleine de chutes et de recommencements, de tendresse et d'espérances De : Pierre Jarawan Héloïse d'Ormesson Traduit de l’allemand par Nicolas Véron Parution en mai 2026 464 pages 23 €
5 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).