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ATLANTI-CULTURE

29 juillet 2026

Spécial lectures d’été 2026 - "Le Talisman perdu d'Anoush"

Mosaïque ou tapis aux mille fils à dénouer - une quête des origines pleine de chutes et de recommencements, de tendresse et d'espérances De : Pierre Jarawan Héloïse d'Ormesson Traduit de l’allemand par Nicolas Véron Parution en mai 2026 464 pages 23 €

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MOTS-CLES

Lectures d'été , Culture-Tops , Talisman perdu d'Anoush , roman , Pierre Jarawan

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Devevey pour Culture-Tops

Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops. 

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 