ATLANTI-CULTURE

Spécial lectures d’été 2026 - "Le Talisman perdu d'Anoush"

Mosaïque ou tapis aux mille fils à dénouer - une quête des origines pleine de chutes et de recommencements, de tendresse et d'espérances De : Pierre Jarawan Héloïse d'Ormesson Traduit de l’allemand par Nicolas Véron Parution en mai 2026 464 pages 23 €