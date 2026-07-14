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ATLANTI-CULTURE

14 juillet 2026

Spécial lectures d’été 2026 - La marine & les peintres, quatre siècles d'art et de pouvoir

Une exposition d'exception pour les 400 ans de la Marine nationale.

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Culture Tops

MOTS-CLES

culture , exposition , 400 ans , Marine française , La Royale , Musée national de la Marine

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Hélène Renard pour Culture-Tops

Hélène Renard est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).