ATLANTI-CULTURE

Spécial lectures d’été 2026 - "Haute-Folie"

Histoire d’un lieu, d’une famille, d’un « gamin né du malheur ». Un roman superbe bien qu’ inclassable, qui vient de recevoir le prix Giono ainsi que le Prix d'Académie 2026 décerné par l'Académie française De : Antoine Wauters Gallimard Parution en juin 2025 163 pages 19 Euros