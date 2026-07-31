ATLANTI-CULTURE
31 juillet 2026
Spécial lectures d’été 2026 - "Haute-Folie"
Histoire d’un lieu, d’une famille, d’un « gamin né du malheur ». Un roman superbe bien qu’ inclassable, qui vient de recevoir le prix Giono ainsi que le Prix d'Académie 2026 décerné par l'Académie française De : Antoine Wauters Gallimard Parution en juin 2025 163 pages 19 Euros
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THEMATIQUESCulture
Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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