ATLANTI-CULTURE
14 juillet 2026
Spécial lectures d’été 2026 - Domaine royal de Randan, Surprenante demeure des princes d’Orléans
Toute la genèse d’un rêve de briques et de pierres, un beau livre relié consacré au lieu de villégiature de Louis-Philippe, futur roi des Français
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").