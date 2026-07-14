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ATLANTI-CULTURE

14 juillet 2026

Spécial lectures d’été 2026 - Domaine royal de Randan, Surprenante demeure des princes d’Orléans

Toute la genèse d’un rêve de briques et de pierres, un beau livre relié consacré au lieu de villégiature de Louis-Philippe, futur roi des Français

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culture , Alain Franchella , Christian Parisey , Michel Pérès , Franck Trabouillet , Guylaine Beauparlant-Dupuy , Editions Lieux Dits

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Bénard

Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").